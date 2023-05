Warta Śrem ukarana walkowerem. W meczu z Zawiszą Łęka Opatowska wystąpił nieuprawniony zawodnik

Była to nieuwaga podczas przygotowywania protokołu meczowego. Niestety - pomyłka bardzo kosztowna dla nas. Na pewno wyciągniemy z niej wnioski i przed każdym kolejnym meczem jeszcze bardziej skrupulatnie będziemy zwracać uwagę na zgłaszane składy

- przekazuje przedstawiciel śremskiej Warty.

Oczywiście - przepraszamy naszych kibiców za zaistniałą sytuację. Odjęcie nam trzech punktów spłaszczyło jeszcze bardziej dolną część tabeli, jednak my ze swojej strony obiecujemy, że zrobimy wszystko, by zdobyć jak najwięcej punktów w pozostałych meczach. Mamy nadzieję, że kibice będą z nami! Najbliższy weekend będzie doskonałą okazją do poprawienia swojej pozycji w tabeli