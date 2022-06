Warta Śrem zaprasza do sklepu kibica. Jakie gadżety mogą kupić kibice? [zdjęcia]

Dokładnie w 2019 roku Warta stworzyła swój sklep internetowy z klubowymi gadżetami. Kibice mają również możliwość zakupu pamiątek w siedzibie klubu.

W pewnym momencie stwierdziliśmy, że wzorem klubów z wyższych lig spróbujemy pójść w tym kierunku i rozwinąć tą gałąź u siebie. Początkowo chcieliśmy się skupiać tylko na strojach. Później sukcesywnie tą ofertę uzupełniliśmy o gadżety. Doszedł rok stulecia i pojawiła się bardzo fajna oferta. Gadżety funkcjonują w sprzedaży do dzisiaj. Oprócz sprzętu sportowego niezbędnego do treningów są gadżety i pamiątki dla kibiców. Łącznie jest to ok. 60 artykułów