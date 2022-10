Weekendowy wypad wśród dinozaurów. Park Zaurolandia w Rogowie koło Żnina to ciekawa opcja na rodzinną wycieczkę [zdjęcia]

Weekendowy wypad z rodziną do ... parku dinozaurów w Rogowie

Zaurolandia to zlokalizowany na dwudziestu hektarach park, który znajduje się nad jeziora Rogowskiego. Główną atrakcją tego miejsca jest prawie 80 naturalnej wielkości dinozaurów, które są rozmieszczone przy około dwu kilometrowej trasie spacerowej.

Jak dojechać do parku dinozaurów w Rogowie?

Największym atutem tego miejsca jest lokalizacja niedaleko drogi S5. Bezpośredni dojazd z Poznania to około 88 kilometrów nieco ponad godzina jazdy ekspresówką. Dla mieszkańców Śremu 108 kilometrów, a dla osób ze Środy Wielkopolskiej to odległość ok. 73 kilometrów i niecała godzina jazdy.