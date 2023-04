Wielkanoc w Śremie. Trwa święcenie wielkanocnych pokarmów. Z aparatem odwiedziliśmy śremską Farę Katarzyna Baksalary

Wielka Sobota to dla katolików między innymi dzień święcenia pokarmów wielkanocnych. W kościele farnym w Śremie święcenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 i potrwa do godziny 17.00. Z koszyczanami do świątyni tradycyjnie przybywają całe rodziny. Poświęcenie pokarmów to jednak niejedyna rzecz, o jakiej myślą parafianie ze śremskiej Fary. Wielu z nich zatrzymuje się również przy Grobie Pańskim i zmawia modlitwę.