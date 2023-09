Wyjątkowy jubileusz śremskiej firmy. Na ręce prezesa wręczono Honorową odznakę województwa Wielkopolskiego [zdjęcia]

„Jesteście podstawą, fundamentem naszego istnienia". Założyciel firmy podziękował pracownikom.

To już trzydzieści lat istnienia firmy Gawroński, która na co dzień zajmuje się m.in. produkcją i montażem taśmociągów teleskopowych, palet do opon czy urządzeń logistycznych i wykorzystywanych do transportu materiałów. Założycielem tej firmy jest Seweryn Gawroński. Przedsiębiorca na samym początku czwartkowego spotkania skierował ważne słowa do pracowników.

Przy tej wielkiej okazji, którą dzisiaj mamy chciałbym wam przede wszystkim podziękować za waszą pomoc, za waszą odbudowę tej firmy, bo bez was byśmy nie przetrwali tych trzydziestu lat. Jesteście podstawą, fundamentem naszego istnienia i naszego dalszego rozwoju. Dziękuję wam wszystkim za wasz wkład w sukces naszej firmy

- powiedział Seweryn Gawroński.