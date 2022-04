Wypadek na trasie Śrem-Jerka (DW432). Doszło do wycieku paliwa. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami

Wypadek na trasie Śrem-Jerka (DW 432)

Do wypadku pod Śremem, tuż za miejscowością Nochowo doszło w czwartek 7 kwietnia około godz. 6.20. Udział w nim brały dwa samochody - cieżarowy iveco oraz osobówka ford fiesta. Na ten moment wszystko wskazuje, że winnym zdarzenia jest kierowca samochodu osobowego, który jadąc od strony Nochowa na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem i uderzył w jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy.

Kilkadziesiąt litrów paliwa wyciekło z uszkodzonego zbiornika

Ford fiesta, uderzając w iveco, trafił prosto w jeden ze zbiorników paliwa samochodu ciężarowego, co doprowadziło do sporego wycieku. Plama ciągła się kilkaset metrów po jezdni, a spora jego część wyciekła do rowu.

Obecni na miejscu strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili kierowcom pierwszej pomocy i zajęli się wyciekiem. Ostatecznie wezwana została również karetka pogotowia, która zajęła się kierowcą forda i zabrała go do szpitala. Jak wynika z naszych informacji, nikt nie odniósł jednak poważnych obrażeń w tym zdarzeniu, a sprawa najprawdopodobniej zakończy się mandatem karnym.