Z modlitwą i pieśnią na ustach wzdłuż Warty. Wierni ze Śremu i okolic pielgrzymowali do Gogolewa nad Wartą. Uroczystości rozpoczęła procesja

Pątnicy dotarli do Gogolewa pieszo, kajakami i rowerami

Wczesnym rankiem około godziny 5:00 ze śremskiej mariny przy ulicy Nabrzeżnej po raz szósty wyruszyła piesza Nadwarciańska Pielgrzymka Śladami Krzyża Świętego Śrem - Gogolewo . Wierni mieli do pokonania malowniczą, liczącą 21,5 kilometra trasę, która wiodła wałem wzdłuż rzeki Warty. Po ponad pięciu godzinach marszu ze śpiewem i modlitwą na ustach, około 10:30 dotarli do miejscowości Gogolewo.

Procesja znad Warty do kościoła w Gogolewie

Spotkanie nad brzegiem Warty było również okazją do zapozowania do wspólnej fotografii. Następnie pątnicy powitali krzyż, który przypłynął do Gogolewa łodzią. Po jego poświęceniu i błogosławieństwie wierni przeszli w procesji do miejscowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie uczestniczyli we mszy świętej, którą odprawił ks. Andrzej Wujek, proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Książu Wielkopolskim. Po zakończonej modlitwie pielgrzymi spotkali się na wspólnej biesiadzie na placu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie.