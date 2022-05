Alpinista w Książu Wielkopolskim. Spotkanie z Maciejem Śliwińskim w Bibliotece Publicznej [zdjęcia]

Alpnista w Książu Wielkopolskim. Maciej Śliwiński o swojej pasji

Spotkanie w Książu Wlkp. było związane z Rokiem Wandy Rutkiewicz. To tragicznie zmarła 30 lat temu polska himalaistka i alpinistka. Zaproszony gość opowiedział uczestnikom o swojej miłości do gór, zwłaszcza Tatr. Nie dostał jej w genach. Odkrył ją zupełnie przypadkowo. Ta miłość zaprowadziła go na kilka szczytów. Warto tutaj wymienić

Mont Blanc w Alpach czy Kazbek na Kaukazie. Maciej Śliwiński podzielił się nie tylko swoimi doświadczeniami z wypraw. Opowiadał również o tym jak wiele czasu zajmuje przygotowanie do takiej wyprawy. Jak się okazało przygotowania do górskich eskapad zajmują nieporównywalnie więcej czasu niż samo zdobywanie szczytu. Podkreślał też ważną rolę, jaką pełni podczas wspinaczki sprawdzony i niezawodny partner - w jego przypadku partnerka.