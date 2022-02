Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim w 2020 roku skończyło dwadzieścia lat

Książ Wielkopolski. Centrum Kultury skończyło w tym roku dwadzieścia lat

Mariola Kaźmierczak dyrektorem CK została za kadencji poprzedniego burmistrza Książa Wielkopolskiego, Leszka Dudziaka. To on po analizie jej doświadczenia i kompetencji uznał, że świetnie się na to stanowisko nadaje. Jakie było największe wyzwanie nowego szefa Centrum Kultury?