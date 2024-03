Chcą zgarnąć mandat do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i są z gminy Śrem. O kim mowa?

Wybory samorządowe z każdym dniem coraz bliżej. Do tej pory poznawaliśmy głównie chętnych do objęcia mandatu radnego w gminach i powiatach. A co z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego? O ten mandat chce się starać ośmioro kandydatów z gminy Śrem. Sprawdźcie o kim mowa.

Wybory do samorządów już wkrótce

7 kwietnia, czyli za niespełna 30 dni odbędą się wybory samorządowe. Do tej pory na konwencjach przedstawiani byli głównie kandydaci na burmistrzów oraz radnych miejskich i powiatowych. A co z kandydatami do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego?

Jak się okazuje z gminy Śrem mamy aż ośmioro chętnych do objęcia mandatu w tym samorządzie. Z jakich środowisk kandydują? Kim są? Sprawdź!

Kandydaci do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z gminy Śrem

W gronie ośmiorga chętnych osób do objęcia mandatu w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z gminy Śrem mamy jednego kandydata z komitetu Koalicji Obywatelskiej, jedną kandydatkę z komitetu Prawa i Sprawiedliwości, jednego kandydata z komitetu Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, jednego kandydata z komitetu Koalicji Samorządowej Ok Samorząd, dwie kandydatki z komitetu Trzeciej Drogi oraz dwie kandydatki z komitetu Polski Liberalnej Strajku Przedsiębiorców. O kim mowa?

Hieronim Urbanek - KKW Koalicja Obywatelska

Ten kandydat zaprezentowany został podczas spotkania wyborczego śremskiej KO, które miało miejsce w Klubie Relax we wtorek 27 lutego. Gościem specjalnym tego spotkania był Rafał Grupiński. Na co dzień prezes spółki PKS Poznań. Był radnym Sejmiku podczas IV kadencji z komitetu Platformy Obywatelskiej. W swojej karierze ma również start w wyborach do Sejmu.

Wiktor Chicheł - KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

Student prawa, jego pasją jest historia. Najmłodszy z kandydatów, ma 24 lata. Związany lokalnym tygodnikiem "Tydzień.net.pl" (dawniej"Tydzień Ziemi Śremskiej"). Swoją kandydaturę na stanowiska radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zaprezentował w sobotę 9 marca podczas konferencji na ul. Stary Rynek w Śremie.

Jak stwierdził kandydat podczas spotkania z dziennikarzami: "ja tam nie idę po żadne stołki, tylko idę dla idei, bronić interesów Wielkopolan".

Podczas konferencji obecny był również Maciej Jóźwiak ze Środy Wielkopolskiej startujący z tego samego komitetu wyborczego do Sejmiku.

Alicja Pieczykolan - KWW Prawo i Sprawiedliwość

Alicja Pieczykolan od lat z powodzeniem prowadzi biuro rozliczeń podatkowych. Do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kandyduje nie po raz pierwszy. Związana z lokalnymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości. Ma 65 lat. Oficjalnie jako kandydatka na radną została zaprezentowana w poniedziałek 11 marca podczas konwencji śremskiego PiS w Klubie Relax.

Ewa Kumor-Rybka i Edyta Zielińska-Stępa - KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

Panie zostały szerzej przedstawione podczas konferencji Trzeciej Drogi w Zbrudzewie, która miała miejsce we wtorek 5 marca. Ewa Kumor-Rybka to nauczycielka biologi w szkole średniej natomiast Edyta Zielińska-Stępa to absolwentka wałbrzyskiego AWF na kierunku fizjoterapia. Zajmuje się również pielęgniarstwem. Jest członkinią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Jako radna Sejmiku chciałaby się zająć kwestiami medycznymi, tak w kontekście problemów środowiska medycznego, jak i problemami pacjentów na co dzień korzystających z usług i procedur medycznych. Chce postawić również na profilaktykę.

Andrzej Wartecki - KW Koalicja Samorządowa OK Samorząd

Ekonomista startujący z hasłem "daleko od polityki, blisko mieszkańców". Związany z Wielkopolską Akademią Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej. Jest też wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie. Ma 67 lat.

Magdalena Frąckowiak i Marta Szydłowska - KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców

Marta Szydłowska to 41-letnia przedsiębiorczyni, która swoich sił próbowała, startując już w wyborach do Sejmu w 2023 roku. Magdalena Frąckowiak to również przedsiębiorczyni, związana między innymi ze Stowarzyszeniem "Przyjaciel Czwórki". Ma 44 lata.

Startują nie tylko kandydaci z gminy Śrem

Warto również dodać, że do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego startują również inni kandydaci z powiatu śremskiego. Przykładem może być Piotr Skrzypniak, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Lewica. Jest on "czwórką" na liście. Jeśli chodzi o przeszłość samorządową tego kandydata, to dał się on poznać m.in. jako radny powiatowy podczas kadencji w latach 2010-2014.

