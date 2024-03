Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Gościem specjalnym był wicemarszałek Sejmiku, Wojciech Jankowiak

Kandydaci Trzeciej Drogi do Rady Powiatu Śremskiego

Kandydaci Trzeciej Drogi do Rady Miejskiej w Śremie

Trzecia Droga odsłoniła karty. Śremskie struktury Polska 2050 i PSL idą razem do wyborów

Podczas poniedziałkowego spotkania liderzy ugrupowania Mateusz Wojtas (Polska 2050) i Teodor Stępa (Polskie Stronnictwo Ludowe) przedstawili kandydatów do Rady Miejskiej w Śremie i Rady Powiatu Śremskiego, którzy wystartują z list Trzeciej Drogi. Do wyborów komitet idzie z hasłem "Dialog, nie kłótnie!".

Specjalnym gościem tego wydarzenia był Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który będzie startował do Sejmiku z okręgu obejmującego powiat poznański, gnieźnieński, wrzesiński, średzki i śremski. Zaprezentował dwie kandydatki do wspomnianego Sejmiku. Są to Ewa Kumor-Rybka ze Śremu i Edyta Zielińska-Stępa ze Zbrudzewa. Jednocześnie wicemarszałek zdradził swoje plany na kolejną kadencję.