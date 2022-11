Czarna seria Warty Śrem! Na ligowe zwycięstwo nasi zawodnicy poczekają do rundy wiosennej [zdjęcia]

Czarna seria śremskiej Warty. Bez zwycięstwa od siedmiu kolejek

Zawodnicy Warty ponownie przełknąć gorycz porażki. Jedyną bramkę zdobył Dawid Krzyżaniak, który wykorzystał błąd bramkarza. W efekcie dla warciarzy był to siódmy mecz bez zwycięstwa. Po porażce z Orłem śremski zespół spędzi piłkarską zimę na trzecim miejscu od końca. Trzynaste miejsce na półmetku sezonu to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Należy jednak podkreślić, że zespół zmagał się w tej rundzie z problemami kadrowymi. Nie zawsze wszyscy zawodnicy byli do dyspozycji trenera.