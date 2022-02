Dotacja z Ministerstwa dla Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim. To prawie 30 tysięcy złotych

Blisko 30 tysięcy dla Biblioteki w Książu wielkopolskim

W listopadzie ubiegłego roku został on złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wczoraj ksiąskie CK podzieliło się na swoich mediach społecznościowych radosną wiadomością. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim otrzyma 29 590 zł w ramach programu "Promocja czytelnictwa".

Książ Wielkopolski stawia na książki

Inicjatywa Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim nie może dziwić. Pokazują to liczby biblioteki za 2021 rok. W ciągu całego, ubiegłego roku 779 czytelników dokonało aż 13630 wypożyczeń. Najlepszy pod tym względem był październik (1422 książki). Najmłodszy z czytelników miał 3 lata, najstarszy 83. Jak podaje CK największe ilości książek wypożyczanych przez czytelników w ciągu roku to: 390, 280 i 208.

Dużo nowości w ksiąskiej bibliotece

Miłośnicy literatury mają do dyspozycji bardzo obszerny księgozbiór, który jest stale poszerzany. W zeszłym roku trafiło do niego aż 3001 nowych tytułów. Najczęściej wypożyczane książki to: