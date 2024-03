Gwarowe zmagania w Książu Wielkopolskim. To już szósta edycja konkursu dla dzieci i młodzieży "Petronelka"

Gwara wielkopolska królowała w Książu Wielkopolskim

Współcześnie gwara wielkopolska nie jest już tak powszechnie używana w domach jak dawniej. Warto zatem pielęgnować tradycję własnego języka i oswajać go młodym ludziom. Taki właśnie cel ma Gminny Konkurs Gwarowy "Petronelka" w Książu Wielkopolskim.

Uczniowskie zmagania z językiem uczniów z gminy Książ

Konkurs, konkursem, nagrody jednak to rzecz wtórna, najważniejsze było to podczas tej edycji konkursu, że udało się młodych ludzi, choć odrobinę zarazić gwarą wielkopolską i uświadomić ich, że niektóre codzienne zwroty typu "zakluczyć drzwi", to właśnie językowe dziedzictwo przodów.