Jadłodzielnia w Śremie na dobre przyjęła się wśród mieszkańców. Drzwi lodówek niemal się nie zamykają. Nie brakuje korzystających

Skoro wkładane tu jedzenie szybko znika, to znaczy, że są osoby, które tego jedzenia potrzebują. W dzisiejszych czasach to jest bardzo różnie. Trudno czasem związać koniec z końcem i do pierwszego zabraknie w portfelu, a dzięki temu, że ktoś się podzieli jedzeniem, można wytrwać do emerytury czy wypłaty. Wie pani, w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy niedojadają, żeby związać koniec z końcem, a na pomoc liczyć nie mogą, bo przecież na papierze na wszystko im powinno starczyć. Taka jadłodzielnia to dla nich po prostu gest wsparcia