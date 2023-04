Wielkanocne spalanie kalorii ze Śremskim Sportem. W rekreacyjnym Biegu z Jajem uczestniczyli również miłośnicy nordic walking i kolarze

To wydarzenie należy do cyklu naszych świątecznych biegów. W Nowy Rok zapraszamy wszystkich na Biegnij chwilę, spal promile. To jest nasz bieg noworoczny, a w święta wielkanocne Bieg z jajem. Podczas tych biegów zbieramy zawsze jakieś fanty. Dzisiaj jest to karma dla zwierząt, którą przekażemy do schroniska w Gaju