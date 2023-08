Jesień ostatnią okazją do zwiedzenia aresztu śledczego w Śremie? Nieruchomość najprawdopodobniej wkrótce zmieni właściciela

Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że śremski areszt śledczy jeszcze w tym roku zmieni właściciela. Dobrą wiadomością dla mieszkańców przy okazji tej informacji, jest to, że zanim dojdzie do ewentualnej zmiany właściciela, będzie okazja zobaczyć od środka, to niedostępne na co dzień miejsce.

Śremski areszt śledczy zmienia właściciela

Areszt śledczy w Śremie to budynek z nie lada historią. Został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku i właściwie do 2018 roku, czyli do chwili podjęcia decyzji o jego likwidacji, pełnił on właśnie rolę więzienną. Szansę na nowe życie temu charakterystycznemu dla miasta budynkowi dwa lata później dał śremski przedsiębiorca Artur Strzelec. Teraz wszystko wskazuje na to, że przejdzie on w kolejne ręce.

Jak wynika z naszych informacji, rozmowy na temat sprzedaży budynku śremskiego aresztu trwają i są mocno zaawansowane. Jeśli rozważane ustalenia dojdą do skutku, to najprawdopodobniej już jesienią o dalszym losie tej nieruchomości będzie decydował nowy właściciel, a nie wchodząc, póki co w szczegóły, ma on już konkretny plan na zagospodarowanie tego miejsca. Spodziewać się można, że będzie to kierunek mieszkaniowo-usługowy.

Jako ciekawostkę, że można takie przestrzenie, na co dzień bardzo formalne i zupełnie niezwiązane z przeznaczeniem mieszkaniowym - chociaż co do aresztu, to w pewnym sensie należy nieco przymknąć w tej kwestii oko, bo w końcu stawał się "domem" na pewien czas dla odsiadujących tam karę - zaaranżować w ciekawy sposób pokażemy wam kamienicę w Poznaniu, która kiedyś była Urzędem Skarbowym. Podoba się wam takie rozwiązanie?

Po wakacjach będzie okazja do zwiedzenia aresztu śledczego w Śremie

Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest natomiast fakt, że zanim areszt zmieni właściciela, to będzie można zobaczyć to miejsce od środka. Już trzy lata temu, Artur Strzelec, kupując śremski areszt, zapowiadał, że udostępni to miejsce do "zwiedzania". Wiele planów jednak, także te na temat udostępnienia budynku aresztu śremskiego dla mieszkańców, przez pandemię wzięło w łeb. Jak jednak mówi przysłowie "co się odwlecze, to nie uciecze" i najprawdopodobniej okazja do zobaczenia wnętrza śremskiego więzienia nadarzy się we wrześniu. Jak wynika z naszych informacji, odwiedziny w areszcie nie będą całkiem darmowe, "bilet" na wycieczkę po śremskim areszcie będzie kosztować symboliczną kwotę, która zostanie przekazana na rzecz jednej ze śremskich organizacji pomocowych.

Warto zatem śledzić ŚremNaszeMiasto.pl i wyczekiwać informacji o konkretnej dacie zwiedzania śremskiego więzienia. Z naszych ustaleń wynika, że to będzie najprawdopodobniej jedyna taka okazja, aby zobaczyć areszt przed wprowadzeniem zmian w jego wnętrzu.

Filmowa kariera śremskiego aresztu

Na koniec dodamy jeszcze, że po zakończeniu przez śremski areszt kariery w więziennictwie, na krótką chwilę stał się on planem filmowym. Ekipa filmu "Mój dług" opowiadającego historię Sławomira Sikory, który skazany został na 25 lat pozbawienia wolności za popełnienie podwójnego morderstwa na swoich oprawcach, a następnie ułaskawiony w 2005 roku przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, odwiedziła Śrem w lipcu 2020 roku i na jeden dzień zawładnęła ul. Wawrzyniaka i śremskim aresztem śledczym.

Jako ciekawostkę zauważymy również, że podczas dnia zdjęciowego w Śremie obecny był Sławomir Sikora, który był również współproducentem filmu opartego na jego życiorysie.