List otwarty do Premiera RP Mateusza Morawieckiego

Przykładem na wykluczenie komunikacyjne jest między innymi gmina Książ, gdyż jest to teren, gdzie wiele miejscowości jest praktycznie "odciętych od świata" zresztą tak samo jak w gminie Dolsk czy Brodnica. Niepokojącym zjawiskiem jest, także wykluczenie Śremu. Chodzi mi tutaj o połączenia międzymiastowe np. o brak bezpośredniego połączenia z Lesznem. Obecne połączenie prowadzi przez Gostyń i z przesiadkami trwa ok. 2,5 godziny

Radny Majsner porusza problem wykluczenia komunikacyjnego młodzieży i seniorów

Jak można wyczytać w liście otwartym przekazanym na ręce Premiera RP według radnego Majsnera wykluczenie komunikacyjne szczególnie dotyka dwóch grup społecznych - młodzieży oraz seniorów, którzy potrzebują dostać się do większych ośrodków czy to do szkoły, czy do lekarza.

Receptą na problemy komunikacyjne, jaką wskazuje Kamil Majsner mogłaby być zmiana taboru transportowego na mniejsze jednostki, czyli wymiana wielkich autobusów, na mniejsze busy, które de facto woziłyby podobną ilość osób na tych samych trasach, jednocześnie ograniczając koszty przejazdu i tym samym zapobiegając zamykaniu linii autobusowych, które dla mieszkańców małych miejscowości często są jedynym środkiem transportu.