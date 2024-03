Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Śrem, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Śremu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [3.03.2024 r.]”?

Przegląd tygodnia: Śrem, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [3.03.2024 r.] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [3.03.2024 r.] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Kto ma najwięcej? Znaleźli się w nowym rankingu 100 najbogatszych Polaków według "Forbes" Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Śrem: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trzecim kandydatem na Burmistrza Śremu jest Mirosław Piasecki. Kto wystartuje do rady miejskiej z komitetu Otwarty Samorząd Śrem? Zbliżają się wybory samorządowe 2024. To istotne wydarzenie dla lokalnych społeczności, które decydują o swoich przedstawicielach na najbliższe lata. Jak dotąd zaprezentowało się dwóch kandydatów na Burmistrza Śremu - Adam Lewandowski, obecny włodarz miasta oraz Grzegorz Wiśniewski. Do tego duetu dołączył Mirosław Piasecki z komitetu Otwarty Samorząd Śrem. Kogo trzeci kandydat ma zamiar wprowadzić do Rady Miejskiej?

📢 Centrum Usług Społecznych w Śremie symbolicznie otwarte. Instytucja funkcjonuje w nowej siedzibie na śremskich Jezioranach [film, zdjęcia] Od początku roku w Śremie funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. W piątek 1 marca podczas spotkania z osobami zaangażowanymi w powstanie śremskiego CUS symbolicznie zainaugurowano jego działalność w nowej siedzibie. Teraz instytucja mieści się na śremskich Jezioranach. 📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Śremianie uczcili pamięć niezłomnych bohaterów antykomunistycznego podziemia [zdjęcia] W piątek 1 marca mieszkańcy Śremu oddali hołd bohaterom antykomunistycznego podziemia. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych śremianie po mszy świętej w kościele pw. Mądrości Bożej złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. 📢 Dzień Patrona w śremskim Zespole Szkół Ekonomicznych. Święto Patrona zainaugurowało obchody 30-lecia istnienia szkoły [zdjęcia] Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie rozpoczął świętowanie wyjątkowego jubileuszu. W tym roku przypada 30-lecie istnienia placówki. W piątek 1 marca uroczystością z okazji Dnia Patrona zainaugurowano obchody tej rocznicy.

📢 Koncertowo w Śremie zbierali pieniądze dla seniorów z Chersonia. Drugi koncert upamiętniający wybuch wojny w Ukrainie Czwartkowe popołudnie 29 lutego w Klubie Relax w Śremie upłynęło pod znakiem koncertu charytatywnego. Celem zbiórki podczas występu artystów do puszek były zbierane pieniądze dla seniorów z ukraińskiego Chersonia. Koncert polsko-ukraiński zorganizowano już po raz drugi upamiętniać w ten sposób kolejną rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie. 📢 Nie tylko weekend! 1-3 marca w Śremie i okolicy. Koncerty, wydarzenia. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia] Nie macie jeszcze planów na nadchodzące trzy dni? Nic straconego! Sprawdźcie nasze zestawienie weekendowych wydarzeń i zaplanujcie swój wolny czas wraz z najbliższymi. W najbliższych dniach czekają nas m.in. obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy koncert z okazji jubileuszu jednej ze śremskich szkół.

📢 Niebezpieczne zdarzenie na DW 432. Między Wyrzeką, a Nochowem tir z naczepą wjechał do przydrożnego rowu W piątkową noc, 1 marca na drodze wojewódzkiej nr 432 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na odcinku pomiędzy Wyrzeką, a Nochowem samochód ciężarowy z naczepą zjechał z drogi do przydrożnego rowu. Tir przewrócił się na bok. 📢 Ona i On, czyli akcja dla zakochanych. Zobacz pary z powiatu śremskiego! Luty to miesiąc, kiedy swoje święto mają zakochani. Z tej okazji Głos Wielkopolski przygotował specjalną walentynkową akcję, w której udział biorą również mieszkańcy Śremu i powiatu śremskiego. Zobaczcie, kto bierze udział! Spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, które zostaną nagrodzone. 📢 Obiekt Śremskiego Sportu czeka rozbudowa. Daniel Cicharski: Wsłuchujemy się w głos społeczeństwa i klubów sportowych [zdjęcia] Nowa w pełni wyposażona sala sportów walki, boisko wielofunkcyjne i kort do padla. To tylko część nowych inwestycji w ramach rozbudowy obiektu Śremskiego Sportu. W środę 28 lutego podczas konferencji prasowej przedstawiono szczegóły planowanych inwestycji.

📢 Siedem organizacji pozarządowych wyróżnionych w ramach programu "Działaj Lokalnie 2023". Wśród nich są stowarzyszenia z powiatu śremskiego We wtorkowy wieczór 27 lutego w Ceglarni w Jarosławkach odbyło się podsumowanie działań Lidera Zielonej Wielkopolski w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023”. Była to piąta edycja tego programu, która jest adresowana do lokalnych organizacji pozarządowych. 📢 Okradła swojego pracodawcę! Wpadła w ręce kryminalnych. Zatrzymana kobieta przyznała się do postawionego zarzutu Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Śremie zatrzymali pracownicę jednego ze śremskich sklepów odzieżowych. Kobieta ukradła kilkudniowy utarg. Zatrzymana przyznała się do winy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

📢 Koniec problemów na drodze powiatowej Żabno - Grzybno. Powiat Śremski wyremontuje podtapianą drogę [zdjęcia] Ta wiadomość ucieszy nie tylko mieszkańców gminy Brodnica. Starostwo Powiatowe wyremontuje drogę nr 2467P Żabno - Grzybno, która jest podtapiana przez wodę ze stawów rybnych. Starosta Śremski, Zenon Jahns przedstawił pierwsze szczegóły dotyczące remontu tej trasy.

📢 Pożar kontenera na śmieci w miejscowości Dobczyn. Do akcji gaśniczej ruszły dwa zastępy straży pożarnej [zdjęcia] We wtorek 27 lutego do śremskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze w miejscowości Dobczyn. Ogień pojawił się w kontenerze na śmieci, który znajdował się w pobliżu jednego z budynków gospodarczych. Do akcji ruszyli strażacy ze Śremu i Chrząstowa. 📢 Piotr Ruta przedstawił kandydatów na radnych Koalicji Obywatelskiej z powiatu śremskiego. Gościem spotkania był marszałek Rafał Grupiński W poniedziałkowe popołudnie 26 lutego Piotr Ruta, szef śremskich struktur Platformy Obywatelskiej zaprezentował kandydatów na radnych. Spotkanie odbyło się w sali Klubu Relax. Gościem specjalnym był wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński, który jednocześnie szefuje wielkopolskiej PO. 📢 Oddawali zużyte baterie i odbierali hiacynty. Mieszkańcy gminy Książ Wielkopolski oddali ponad 50 kilogramów zużytych baterii Tydzień baterii w gminie Książ Wielkopolski. Mieszkańcy miasta i gminy w ostatnich dniach mieli okazję oddawać zużyte baterie do specjalnego pojemnika, który ustawiono w miejscowym Urzędzie Miejskim. W zamian za dostarczenie baterii każda osoba otrzymywała sadzonkę hiacynta.

📢 Alicja Jakubiak walczy o powrót do zdrowia. Cały czas można wesprzeć zbiórkę pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację nastolatki O historii Alicji Jakubiak pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Przypomnijmy, że na początku września 2023 roku czternastolatka podczas jazdy na rowerze została potrącona przez samochód. Po wypadku trafiła do jednego z poznańskich szpitali, gdzie przeszła operację i została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

📢 Bitwa o Dolsk. Dwóch kandydatów powalczy o fotel burmistrza. Witold Opielewicz: Mam pomysł na tę gminę. Od urodzenia jestem z nią związany Dwóch kandydatów powalczy o fotel burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Jednym z nich jest Witold Opielewicz, radny Rady Powiatu Śremskiego oraz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku. Dlaczego zdecydował się na start w nadchodzących wyborach i jaki jest jego pomysł na gminę Dolsk?

