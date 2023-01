Kolędy zabrzmiały w Muzeum Śremskim. Śremskie kolędowanie to już nasza tradycja Katarzyna Baksalary

Muzeum Śremskie zaprosiło mieszkańców Śremu i okolic do wspólnego kolędowania. Koncert kolęd i pastorałek odbył się w niedziele popołudnie 15 stycznia. Chętnych do wspólnego śpiewania nie brakowało. Na osoby biorące udział w śremskim kolędowaniu czekały śpiewniki oraz ekran z tekstem, który ułatwiał przypomnienie sobie tekstów wszystkich najbardziej znanych kolęd. Śremskie kolędowanie uświetniły swoimi głosami Urszula Ciesielska i Stanisława Mozgawa oraz zespół gitarowy w składzie Julian Bąkowski, Witalis Sąsiadek i Paweł Szymenderski. Zabrakło w tym roku Marka Królikowskiego, który jest wieloletnim prowadzącym śremskie kolędowanie, jednak w tym roku nie mógł przybyć i zastąpił go Grzegorz Pawlak z Muzeum Śremskiego.