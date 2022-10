"Kosynierzy" z tarczą, pozostali na tarczy! Tylko Pogoń Książ Wlkp. z kompletem punktów

Nie zraziło to przyjezdnych. Na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Maciej Słowik skutecznie wykorzystał rzut karny podyktowany po zagraniu ręką jednego z rywali. W doliczonym czasie gry “Kosynierzy” dobili Lotnika. Po ładnej akcji prawą stroną Dominik Wojtkowiak dobrym podaniem obsłużył Wielińskiego, który minął bramkarza i przypieczętował zwycięstwo. Tym samym dziewiętnastolatek skompletował w tym meczu hat-tricka.

Do przerwy kontrolowaliśmy przebieg meczu. Jednak przez pierwsze pięć minut nie wyglądało to dobrze i musieliśmy się otrząsnąć. Zagraliśmy wysoko, dobrze w odbiorze i efektem tego były stworzone sytuacje bramkowe. Do Poznania pojechaliśmy w okrojonym składzie. Po zmianie mecz się wyrównał, a rywale po naszych błędach doprowadzili do wyrównania. Finalne zgarnęliśmy bardzo ważne trzy punkty. Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że chłopacy zostawili na boisku sporo zdrowia i serducha