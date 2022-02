Repertuar ŚOK 2022. Już teraz można kupować bilety na wydarzenia w Śremskim Ośrodku Kultury

Koncerty Śrem - zobacz na co się wybrać w tym roku

Już 19 marca ŚOK zaprasza na wydarzenie pt. "Magia Strun". Przy klasycznych brzmieniach pozostaniemy w maju. Do naszego miasta zawita wówczas Teresa Werner. Jesienią natomiast dla śremskiej publiczności wystąpi Anita Lipnicka. Powody do zadowolenia będą mieli również miłośnicy muzyki filmowej. Koncert Muzyki Filmowej w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego zaplanowano na 30 października.

Kabaretowa jesień w Śremie

Repertuar ŚOK 2022 to także spora dawka dobrego humoru. 9 października odbędzie się solowy występ Igora Kwiatkowskiego. Artysta przez wiele lat występował w Kabarecie Paranienormalni. Widzowie najbardziej kojarzą go z kreacji takich postaci jak Mariolka czy Kryspin. Do Śremu zawita także Kabaret Hrabi, który bawi publiczność swoimi skeczami już od 20 lat.