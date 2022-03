Muzeum Śremskie zaprasza w swoje progi. Jakie wydarzenia odbędą się w najbliższych tygodniach?

Spektakl komediowy i dwa koncerty. Tak wygląda rozkład wydarzeń kulturalnych w Muzeum Śremskim. Już jutro spora dawka dobrego humoru, a w kwietniu i maju zaplanowano koncerty. Co dokładnie będzie się działo w Sali Widowiskowej?

Ostatnie bilety na “Ławeczkę w słońcu” w Muzeum Śremskim

Już w ten piątek, 25 marca na sporą dawkę dobrego humoru będą mogli liczyć widzowie, którzy wybiorą się na spektakl "Ławeczka w słońcu". Jest to komedia, w której wystąpią: Grażyna Barszczewska/Maria Gładkowska (wymiennie) Wojciech Wysocki i Sylwester Maciejewski. Historia prezentuje losy Harolda i Alfreda, którzy regularnie przesiadują na ławeczce w parku. Mimo różnic łączy ich wieloletnia przyjaźń. Choć ich relacja jest szorstka dostarcza wielu komicznych scen. Pewnego dnia do panów przysiada się Adrienne i wstępuje w nich nowy duch. Nowa towarzyszka jest osobą pełną energii i pomysłów. Jak zakończy się ta historia przekonajcie się sami. Zostały ostatnie bilety do kupienia na platformie kupbilecik.pl.

Rockowe Super Trio zagra w Śremie

Coś dla siebie znajdą także miłośnicy rockowego brzmienia. W sobotę 9 kwietnia na scenie Sali Widowiskowej w Muzeum Śremskim zagra Super Trio. Jest to projekt pięciu muzyków, którzy zaprezentują nastrojowe ballady i energetyczny rock. Zagrają Witek Łukaszewski (Morrison Tres), Wojciech Hoffmann (Turbo), Marek Raduli (Laboratorium), Jerzy Styczyński (Dżem) i Mariusz Bobkowski (Turbo.) Przedsprzedaż biletów odbywa się na platformie internetowej Bilety24. Koszt wejściówki to 65 złotych. W dniu koncertu będzie to kwota 75 złotych.

Koncert Eleni na Dzień Matki

Wyjątkowy koncert zaplanowano z okazji Dnia Matki. 12 maja w Muzeum Śremskim wystąpi Eleni, polska piosenkarka pochodzenia greckiego. Autorka tekstów i kompozytorka. W swojej dyskografii ma takie albumy studyjne jak m.in. "Po słonecznej stronie życia" czy "Miłość jak wino" czy "Ostatni statek do Pireusu". Z okazji 30-lecia pracy artystycznej wydała książkę "Nic miłości nie pokona". Jest to rozmowa z o. Robertem Mirosławem Łukaszukiem w którym Eleni opowiada o swoim życiu, miłości, cierpieniu i rozmowach z Bogiem. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem platformy kupbilecik.pl. Koszt wejściówki to 80 złotych.

Zobacz również na srem.naszemiasto.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

"Pandemia grzechu" recenzuje minister Czarnek