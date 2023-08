Muzyczne zakończenie sierpniowego weekendu. Klubowicze bawili się podczas Summer Vibes Party w Konarzycach [film, zdjęcia]

Klubowe rytmy rozgrzały publiczność podczas Summer Vibes Party w Konarzycach

Klubowicze nie zawiedli organizatorów Summer Vibes Event

Organizatorzy mieli obawy dotyczące frekwencji podczas imprezy. Wieczorem pojawił się przelotny deszcz. Dodatkowo w porównaniu do czerwcowej imprezy wprowadzono płatne wejściówki w cenie 10 złotych. Jak tłumaczył nam jeden z organizatorów, DJ Massey wspomniane bilety zostały wprowadzone w związku z kosztami organizacyjnymi imprezy. Wynajęcie sprzętu nagłaśniającego to jedno, a do tego dochodzi jeszcze m.in. kwestia zatrudnienia ochrony do zabezpieczenia takiej imprezy. Wspomniane czynniki nie odstraszyły fanów muzyki klubowej, którzy licznie zawitali do Konarzyc i bawili się do białego rana.