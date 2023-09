Narodowe Czytanie w Dolsku z teatralnym zacięciem. Zobaczcie jak było!

Dwój rodu Korczyńskich w Dolski, czyli dolska odsłona Narodowego Czytania

Po raz kolejny dolska społeczność postawiła na bardziej teatralne podejście do prezydenckiej akcji promującej czytelnictwo polskich klasycznych autorów, czyli "Narodowe Czytanie". W tym roku tłem dla wybranej pozycji z kanonu polskich dzieł literackich stały się ogrody proboszczowskie, które doskonale sprawdziły się jak namiastka dworu rodu Korczyńskich z powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

Wśród występujących zauważyć można było wiele osób znanych w Dolsku czy to z samorządu, czy też z pracy w różnych instytucjach. Jak zdradziła nam Beata Szafraniak, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Masłowie, która odpowiada za teatralną stronę całego przedsięwzięcia, nikogo do udziału w tym wydarzeniu nie trzeba namawiać, a osoby zaproszone do wzięcia udziału w tej akcji chętnie się zgadzają.