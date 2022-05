Niedosyt po meczu lidera z wiceliderem. Zawisza Dolsk remisuje w meczu na szczycie ze Zjednoczonymi Pudliszki 2:2

Żal straconych dzisiaj dwóch punktów. W mojej ocenie byliśmy lepszą drużyną i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Jednak piłka nie zawsze bywa sprawiedliwa i liczy się to, co wpadnie do siatki. Dzisiaj obydwa zespoły trafiły po dwa razy Choć to my mieliśmy więcej okazji. Goście obie bramki strzelili po autach wrzucanych w nasze pole karne, po których nie ustrzegliśmy się błędów