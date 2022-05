Niespodzianka - Warta Śrem przegrała z walczącą o utrzymanie Rawią Rawicz. Podsumowanie piłkarskiego weekendu 14-15 maja 2022

Mecz nie ułożył się po naszej myśli. Przypadkowy karny, a później błąd w ustawieniu przy wrzucie z autu i było 0:2. Nie załamało to nas, bo czuliśmy, że ten mecz jest do wygrania. Złapaliśmy kontakt do przerwy, jednak na początku drugiej połowy goście strzelili na 1:3. Lepiej operowaliśmy piłką, ale nie mogliśmy znaleźć drogi do bramki. Rawia cofnęła się całym zespołem na własną połowę i mądrze broniła. Zabrakło nam czegoś w tym meczu, a szkoda bo liczyliśmy po dwóch wygranych na podtrzymanie passy