Nokaut w Manieczkach! Miejscowy KSGB rozgromił rezerwy Rydzyniaka Rydzyna zwyciężając 14:0

To nie był strzelecki rekord zespołu z Manieczek

Po raz ostatni zespół z Manieczek zanotował tak wysokie zwycięstwo w kampanii 2017/2018, kiedy zespół wywalczył awans do A Klasy. Dokładnie 1 października 2017 roku KSGB pokonał na własnym stadionie zespół Same Kozaki Dobra 11:0. Jednak nie było to najwyższe zwycięstwo w tamtym sezonie. Rekord padł w wyjazdowym starciu z tym samym zespołem wiosną 2018. Tamten mecz zakończył się wynikiem 17:0.