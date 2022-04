Piłka nożna: Warta Śrem wiosną nadal bez zwycięstwa. Porażka 0:2 z GKS Rychtal (Zdjęcia)

Osobiście nie zgadzam się z tą decyzją. To była sytuacja 50 na 50 i na dziesięciu sędziów każdy podjąłby inną decyzję. Jesienią mieliśmy podobną sytuację w Koźminie Wielkopolskim. Wówczas bramkarz rywali poturbował Bartosza Skrzypczaka. Wówczas faulu nie było. Dzisiaj goście po rzucie karnym osiągnęli to, co zakładali. Cofnąć się i szukać gry z kontry grając długą piłką. W tym momencie jest po meczu, a my bijemy głową w mur. Naszymi skrzydłami teoretycznie dochodzimy do pola karnego. Jednak piłka jest wyhamowana, a zawodnicy nie mogą zrobić przewagi.