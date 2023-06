Przegląd prasy z tygodnia 11.06.2023. Co działo się w Śremie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Późna wiosna i lato od kilku w ostatnim czasie stoi pod znakiem wysokich temperatur i co za tym idzie bardzo często również suszy, która daje się we znaki nie tylko rolnikom, ale również strażakom. W ostatnich dniach ci drudzy kilkukrotnie wyjeżdżali do pożarów lasów czy traw. Wystarczy mały niedopałek, aby pojawił się ogień.

Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

W czwartek, 8 czerwca doszło do pożaru lasu w miejscowości Gajewo niedaleko Dolska. Do walki z ogniem skierowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej i OSP z powiatu śremskiego i gostyńskiego.

Byli w drodze do pożaru, kiedy doszło do kolizji. W środę, 7 czerwca jadący na sygnale wóz bojowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie zderzył się z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z Zamenhofa.

Złote Gody to szczególny jubileusz. Dla małżonków, którzy przeżyli razem pięćdziesiąt lat to symbol miłości, wzajemnego zrozumienia istoty związku małżeńskiego. W poniedziałek, 5 czerwca podczas specjalnej uroczystości uhonorowano pary małżeńskie z gminy Brodnica.

Nietypowy kolor ścieków odkryli pracownicy dolskiej oczyszczalni ścieków we wtorek 6 czerwca rano. Niebieskie zabarwienie nie jest zwyczajnym kolorem. Zakład Gospodarki Komunalej w Dolsku docieka "co to jest" i kto wlał tę substancję do sieci? Masz takie informacje? Zgłoś to do dolskiego ZGK.