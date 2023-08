Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Śremie. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Śremu czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przegląd tygodnia: Śrem, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dożynki wiejskie gminie Książ Wielkopolski. Mieszkańcy wsi Włościejewice i Ługi wspólnie z gośćmi z Francji dziękowali za tegoroczne plony W sobotę, 12 sierpnia mieszkańcy miejscowości Włościejewice i Ługi dziękowali za tegoroczne plony podczas dożynek wiejskich. Tegoroczne Święto Plonów było wyjątkowym wydarzeniem, w którym mieszkańcom towarzyszyli goście z Francji. 📢 Stypendia Burmistrza dla uzdolnionych z gminy Książ Wielkopolski. Ponad 30. uczniów zostało nagrodzonych Młodych zdolnych ludzi w gminie Książ Wielkopolski nie brakuje. W ostatnim czasie dzieci i młodzież ucząca się z tej właśnie gminy otrzymała Stypendia Burmistrza Książa Wielkopolskiego. W sumie ponad 30 uczniów otrzymało to wyróżnienie.

📢 Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Najzdolniejsi uczniowie otrzymali wyróżnienia. Nagrodzono również najlepszych sportowców Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wręczone. Na początku tygodnia uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dolskiej gminy zostali wyróżnieni za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. Kto w tym roku otrzymał wyróżnienie z rąk burmistrz, Barbary Wierzbińskiej?

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Śrem: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamieszkać w "Skarbówce"? Zobacz najmniejsze mieszkania na wynajem w Poznaniu. Mieszczą się na Wildzie Mają powierzchnię od nieco ponad 10 do 28 mkw i są usytuowane przy ul. Wierzbięcice 45, w budynku, w którym jeszcze do niedawna mieścił się urząd skarbowy. Dziś do dawnej funkcji nawiązują jedynie nazwy pięter, odpowiadające podatkom. mamy więc kondygnację VAT, PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych. który płaci się np. kupując mieszkanie czy samochód) czy PIT. Łącznie w budynku mieści się 46 mikroapartamentów na wynajem. Każdy z nich składa się z łazienki, aneksu kuchennego i strefy dziennej - w największych podzielonej nawet na dwie części. Wszystkie apartamenty są wykończone pod klucz i wyposażone w niezbędne sprzęty. Zobacz jak wyglądają.

📢 Jesień ostatnią okazją do zwiedzenia aresztu śledczego w Śremie? Nieruchomość najprawdopodobniej wkrótce zmieni właściciela Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że śremski areszt śledczy jeszcze w tym roku zmieni właściciela. Dobrą wiadomością dla mieszkańców przy okazji tej informacji, jest to, że zanim dojdzie do ewentualnej zmiany właściciela, będzie okazja zobaczyć od środka, to niedostępne na co dzień miejsce. 📢 Długi weekend 11-15 sierpnia w Śremie i okolicy. Wydarzenia i imprezy. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia] Przed nami długi, sierpniowy weekend. Tradycyjnie w naszym regionie nie zabraknie imprez, koncertów i wydarzeń, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Znajdzie się coś dla miłośników kina, smakoszy oraz fanów muzyki. Zobaczcie nasze propozycje! 📢 Pierwsze grzyby pojawiają się w Wielkopolsce. Sprawdź, gdzie można zebrać najlepsze okazy Chłodny i deszczowy sierpień pozwolił lasom odetchnąć. Dzięki temu już teraz w Wielkopolsce rozpoczął się sezon grzybowy. W wielu miejscach można spotkać dorodne okazy, w sam raz na ciepły i smaczny obiad. Sprawdź, gdzie najlepiej się wybrać, by wrócić do domu z pełnym wiaderkiem.

📢 We wrześniu triathloniści zawitają do Śremu. Przed nami kolejne zawody z cyklu Greatman Triathlon Już za miesiąc, w niedzielę 10 września Śrem będzie gościł triathlonistów. Miejscowa Plaża Miejska i jej okolice będą areną kolejnych zawodów z cyklu Greatman Triathlon. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców naszego miasta do startu w zawodach i wspólnego kibicowania. 📢 Śremscy krwiodawcy jak zwykle nie zawiedli. Oddali ponad 18 tysięcy mililitrów krwi podczas otwartej akcji w Muzeum Śremskim [film, zdjęcia] Śremscy krwiodawcy ponownie nie zawiedli. W czwartek, 10 sierpnia w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego zorganizowano kolejną, otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi. Wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele służb mundurowych, ale również mieszkańcy naszego miasta.

📢 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pyszącej trwa w najlepsze Wakacje to czas kiedy dzieci w szkołach nie ma. Nie oznacza to jednak, że w placówkach oświatowych nic się nie dziele. W Szkole Podstawowej w Pyszącej wręcz wrze, a to za sprawą budowy sali sportowej przy szkole. Byliśmy zobaczyć tę inwestycję z bliska.

📢 Handlowali nielegalnym tytoniem w Wielkopolsce. Trzech podejrzanych zatrzymanych przez poznańskich policjantów Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali trzy osoby, które handlowały nielegalnym tytoniem i papierosami. Skarb państwa został narażony na straty w wysokości ponad 60 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi im grzywna i kara pozbawienia wolności. 📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Wakacyjne warsztaty dla dzieci w Nowieczku. Młodym mieszkańcom sołectwa i okolic pogoda nie przeszkadza w dobrej zabawie Wakacje na półmetku. W czasie lata dzieci korzystają z okazji do wzięcia udziału rozmaitych zajęciach i warsztatach dedykowanych specjalnie dla nich. Takie właśnie wakacyjne spotkania zorganizował Nowieczek. Udział w spotkaniach biorą młodzi mieszkańcy wsi oraz okolicznych miejscowości.

📢 Na pomoc gospodarzom ze Sroczewa! W pożarze stracili stodołę. Ruszyła internetowa zbiórka dla pogorzelców Pod koniec lipca br. w wyniku pożaru w miejscowości Sroczewo doszczętnie spłonęła stodoła. Ogień pojawił się również na poddaszu budynku mieszkalnego. W Internecie uruchomiono zbiórkę na odbudowę zniszczonej stodoły i remont domu. 📢 Upały wrócą do Wielkopolski. Temperatura w Poznaniu i regionie ma przekroczyć ponad 30 stopni Celsjusza. Kiedy? Do Wielkopolski nadciąga fala upałów. Tak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura w Poznaniu i regionie ma znów przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Kiedy należy się spodziewać znacznie wyższych wskazań na termometrach?

📢 Najpopularniejsze porodówki w pierwszej połowie 2023 roku. Jak wypada Szpital Powiatowy w Śremie? Sprawdź ranking NFZ! Po raz kolejny Wielkopolski oddział NFZ przyjrzał się liczbie porodów w województwie wielkopolskim. Które porodówki cieszyły się największą popularnością i jak w tym zestawieniu wypada Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie? 📢 „Moje spojrzenie na Śrem". Poznaliśmy laureatów konkursu fotograficznego organizowanego przez Urząd Miejski 7 sierpnia śremski Urząd Miejski rozstrzygnął konkurs fotograficzny pod hasłem „Moje spojrzenie na Śrem”. Komisja konkursowa wybrała 12 prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej na Placu 20 Października i deptaku na śremskich Jezioranach. 📢 Śremski Sport zaprasza na rowerową wycieczkę do Mościenicy. Szykuje się kolejny sobotni rajd rowerowy! Kolejny rok z rzędu Śremski Sport zaprasza mieszkańców Śremu i nie tylko do poznawania Wielkopolski z siodełka roweru. W najbliższą sobotę, 12 sierpnia odbędzie się kolejny letni rajd rowerowy. Tym razem uczestnicy tej wyprawy wezmą kierunek na Mościenicę.

📢 Będzie można oddać krew. Śremscy i żołnierze policjanci zapraszają do udziału w kolejnej Otwartej Akcji Honorowego Oddawania Krwi [zdjęcia] W czwartek, 10 sierpnia krwiodawcy będą mogli wziąć udział w kolejnej akcji organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Śremie. Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które bezinteresownie zechcą nieść pomoc. 📢 Transferowa bomba Warty Śrem. Do zespołu dołączył Luis Henriquez. To były reprezentant Panamy i Mistrz Polski w barwach poznańskiego Lecha Transferowa bomba w wykonaniu Warty Śrem. Do piątoligowego zespołu dołączył nowy zawodnik. Jest nim Luis Henriquez, były reprezentant Panamy i Mistrz Polski w barwach poznańskiego Lecha.

