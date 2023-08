Śremski Sport zaprasza na rowerową wycieczkę do Mościenicy. Szykuje się kolejny sobotni rajd rowerowy!

Rowerem po Wielkopolsce ze Śremskim Sportem

Rajdy ze Śremskim Sportem w sezonie letnim to już w zasadzie śremska tradycja. W tym roku rowerzyści odwiedzili już między innymi Dolsk, Śnieciska, Krzywiń, Rogalin, Kościan i Solec. Teraz przyszedł czas obrania kierunku rowerowej wyprawy na Mościenicę. Start rajdu w sobotę 12 sierpnia o godz. 9.00 sprzed obiektu Śremskiego Sportu przy ul. Staszica.

Rowerzyści ze Śremu pokonają około 60 kilometrów

Mościenica to miejscowość zlokalizowana w gminie Kórnik i malowniczo położona nad jeziorem Wrońskim zwanym również jeziorem Skrzynki Duże, które niewątpliwie jest atrakcją tego miejsca. Planowana trasa rowerowej wyprawy ze Śremskim Sportem do Mościenicy wynosić będzie około 60 kilometrów i będzie przebiegała zarówno po drogach asfaltowych, jak i gruntowych.

Wracając do samej Mościenicy, która swoje początki ma w XIV wieku jako własność biskupa oraz jeziora, nad którym jest ona położona, to warto dodać, że jezioro to doskonałe miejsce dla żeglarzy i wędkarzy, a osoby chcące podziwiać przyrodę raczej z brzegu skorzystać mogą między innymi z pomostu widokowego oraz trasy spacerowej wiodącą ścieżką nad jeziorem, gdzie można przysiąść na ławeczkach.