Śremianin wystartuje w wyborach parlamentarnych. Przedsiębiorca z Lucin, Mirosław Piasecki będzie się ubiegać o mandat senatora

Mieszkaniec Lucin startuje do senatu z własnego komitetu wyborczego

Mirosław Piasecki to przedsiębiorca z Lucin, działacz społeczny, a w przeszłości w 2019 roku jako kandydat niezależny wystartował w wyborach parlamentarnych do Senatu RP. W tym roku ponownie spróbuje zdobyć mandat senatora jako niezależny kandydat. Śremianin zebrał 2789 podpisów poparcia dla swojego Komitetu Wyborczego Wyborców Mirosława Piaseckiego Kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego zdecydował się na start w nadchodzących wyborach? Jak podkreślił, jest wielkim zwolennikiem jednomandatowym okręgów wyborczych, a takie funkcjonują w wyborach do Senatu RP.