Śremscy artyści zagrali dla Ukrainy, a śremianie pokazali wielkie serca

Inicjatywa zorganizowania takiego koncertu zrodziła się spontanicznie. Bardzo szybko udało się przejść od słów do czynów dzięki współpracy z Muzeum Śremskim.

Hubert Błaszczyk rzucił pomysł na naszym treningu piłkarskim. Lokalni muzycy spotykamy się pograć. Na samym treningu nie podjąłem tematu bo graliśmy. Jednak wieczorem stwierdziłem - zróbmy to. Zadzwoniłem do Grzegorza Pawlaka, który dał nam zielone światło. Okazało się, że najlepszy termin to sobota. Na Facebooku skontaktowaliśmy się ze znajomymi. Śrem nie jest dużym miastem, a środowisko artystyczne jest mocno skonsolidowane. Mimo, że każdy robi swoje to wszyscy się znamy. Dość szybko okazało się, że możemy to zrobić