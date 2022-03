Tygodniowy przegląd prasy 20.03.2022: Śrem, 13.03-19.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Zbyt długo utrzymujący się wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko rozwoju stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy. Czy można temu zapobiec? Wystarczy stosować zbilansowaną dietę, uprawiać umiarkowaną aktywność fizyczną oraz utrzymywać prawidłową masę ciała. Co jeszcze można zrobić, aby poziom cukru we krwi był normie? Warto wprowadzić do codziennego jadłospisu napary z roślin leczniczych, które w łagodny sposób regulują stężenie glukozy. Sprawdź, o jakich ziołach mowa.