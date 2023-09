Uczeń śremskiego Ogólniaka w The Voice of Poland! Jakub Kośmider oczarował jurorów swoim występem [video]

Jurorzy The Voice of Poland oczarowani występem licealisty ze śremskiego Ogólniaka

Jakub Kośmider z Zaniemyśla na co dzień uczy się w śremskim Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Wybickiego. Jego wielką pasją jest śpiew, a ostatnio miał okazję zaprezentować swoje wokalne umiejętności w czternastej edycji programu The Voice of Poland. Uczeń śremskiego Ogólniaka porwał jurorów swoim wykonaniem utworu „Glimpse of Us” japońskiego wokalisty Joji. Jakie uczucia towarzyszyły mu, kiedy udało mu się odwrócić wszystkie cztery fotele jury?

To było bardzo ekscytujące. Zwłaszcza po tym, że w The Voice Kids nie odwróciłem wszystkich foteli. Tutaj mi się to udało. Czuję też, że właśnie o wiele bardziej polepszył mi się głos. Czuję satysfakcję, że ciężką pracą udało się to osiągnąć

- powiedział nasz rozmówca.