Warta Śrem zwarta i gotowa na nowy sezon w V lidze. Nowe twarze w zespole Łukasza Kubzdyla

Trener śremskiej Warty, Łukasz Kubzdyl o przygotowaniach do sezonu

Nowe twarze w zespole Warty Śrem

Ostatnie tygodnie to nie tylko treningi i mecze sparingowe. To również intensywna praca zarządu klubu nad transferami. Do zespołu dołączyło ośmiu nowych zawodników. Na zasadzie transferu definitywnego do Warty trafili: środkowy obrońca Kacper Janicki (Piast Kobylnica), środkowy pomocnik Dominik Woroch (Przemysław Poznań), skrzydłowy Adam Koperski (Kotwica Kórnik), ukraiński skrzydłowy Orest Slobodian (Stella Luboń) i pochodzący z Białorusi Vladislav Dybin (Przemysław Poznań), który również występuje w środku pomocy.