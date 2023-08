Wyjątkowy prezent z okazji Urodzin Miasta. Dzieci i młodzież ze Szkoły Pływackiej ChlorekSwim przepłynęli 770 długości basenu [zdjęcia]

Młodzi pływacy popłynęli z okazji 770. rocznicy Urodzin Śremu

Rok 2023 to wyjątkowy czas dla naszego miasta. Śrem to jedno z najstarszych miast w Wielkopolsce, a w tym roku przypada 770-lecie nadania praw miejskich. W czerwcu br. uroczyście nadano gminie sztandar, a w pierwszy piątek sierpnia śremianie bawili się na koncertach. Z kolei w niedzielne popołudnie tę szczególną rocznicę postanowili uczcić młodzi pływacy ze Szkoły Pływackiej ChlorekSwim. Ideą organizatorów wydarzenia było pokazanie mieszkańcom, że każdy może okazać przywiązanie i szacunek dla swojego miasta. Może to zrobić w odpowiedni sposób i może być to ściśle związane z jego umiejętnościami i zainteresowaniami. Pływacy trenujący w ChlorekSwim postanowili uczcić tę rocznicę, pokonując wspomniane 770 długości basenu. Jak narodził się ten pomysł?