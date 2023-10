Wyjątkowy spektakl w Kościele Pofranciszkańskim w Śremie. Zespół Muzyki Sakralnej Lumen zaprezentował oratorium

Duchowa uczta w kościele pofranciszkańskim w Śremie

Październik to czas, kiedy w kalendarzu przypada Europejski Dzień Seniora oraz Dzień Papieski. Z tej okazji ks. prałat Marian Brucki wraz z burmistrzem Śremu, Adamem Lewandowskim zaprosili wszystkich seniorów z naszego miasta na wyjątkowy spektakl. W śremskim Kościele Pofranciszkańskim Narodzenia NMP wystawiono spektakl słowno-muzyczny „Zamek Wewnętrzny: Mieszkania pierwsze” w wykonaniu Zespołu Muzyki Sakralnej Lumen.

To widowisko nawiązuje do postaci św. Teresy Wielkiej i stanowi prawdziwą ucztę duchową. Jest to połączenie słowa, muzyki, śpiewu, elementów tańca, ruchu scenicznego i gry aktorskiej. Wspomniane oratorium poprzedziła msza święta w intencji seniorów oraz pracowników miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą odprawił ksiądz Brucki.