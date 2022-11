"Zakonnica też człowiek" - mówi siostra Damiana Rozalia Cykulska, dyrektor przedszkola Niezapominajka w Śremie

Maciej Tomaszewski: Gdy poprosiłem siostrę o udzielenie wywiadu, usłyszałem, że musi siostra poprosić o zgodę przełożoną. Nie wkurza siostry zakonne posłuszeństwo?

Siostra Damiana Rozalia Cyklulska: Nie wkurza! Jestem już w zgromadzeniu trzydzieści osiem lat. Nie jest to dla mnie pierwszyzna. Od początku wiedziałam, na co się piszę. Poznałam konstytucje, zasady, regulaminy. Zobowiązałam się ich przestrzegać, odkąd wstąpiłam do zakonu. Chyba dlatego mnie to nie zraża.

Czy bywa to jednak trudne?

Raczej nie. Mam dobry kontakt ze swoimi władzami. Rada i siostra prowincjalna są mi przychylne. Nigdy nie mieliśmy żadnych większych konfliktów. W razie potrzeby siadamy i rozmawiamy.

Czuje siostra, że „zakonnica” we współczesnej (pop)kulturze oznacza jakąś tajemnicę, zagrożenie? Horrory, filmy historyczne opowiadają często o siostrach zakonnych w specyficzny sposób.

Chyba nie oglądałam takich filmów.