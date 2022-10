Pasje mieszkańców Śremu i okolic. Poznajcie Monikę Maćkowiak, śremiankę latającą sportowo na miotle!

Maciej Tomaszewski: Appare Vestigium [zaklęcie ujawniające ślady magicznej obecności]! Wybacz, ale chciałem się upewnić, że nie rozmawiam z czarodziejką.

Monika Mackowiak: Ach, czyli to będzie jeden z takich wywiadów… cóż, bywam czarująca, ale nie w kontekście quidditcha. Wybaczam ten wstęp [uśmiech]. Od początku rozmowy chciałabym zaznaczyć, iż nasz quidditch nie jest związany z magią – zawodnicy zarówno w Polsce jak i za granicą skupiają się na sporcie, treningach i turniejach. Owszem, początki gry bazowały na idei JK Rowling, jednak na przestrzeni lat odchodzimy coraz dalej od bazowych założeń i wprowadzamy zmiany dostosowując ten sport do naszych realiów. Dążymy do tego, by przestano nas mylnie kojarzyć z fanami Harry’ego Pottera. By mocniej odciąć się od magicznej otoczki planowana jest zmiana nazwy dyscypliny z ‘quidditch’ na ‘quadball’.