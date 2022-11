"Zamknij oczy" i zobacz to, co nie zawsze dostrzegasz. W Muzeum Śremskim otwarto wystawę fotografii Kuby Jurgi [zdjęcia]

Kuba Jurga jest synem znanego, śremskiego artysty, Jerzego Jurgi. Zawodowo pracuje w reklamie, a w przeszłości pracował również w mediach. Podczas niedzielnego wernisażu w Muzeum Śremskim zaprezentował swoje fotografie, które pokazują jego spojrzenie na otaczający nas świat. Uchwycone przez niego kadry pokazują nie tylko ważne wydarzenia, ludzi. Możemy też również zobaczyć nawiązania do naszego miasta. M.in. śremski areszt śledczy.

Kubę pierwszy raz widziałam 35 lat temu. To był 1987 rok. Muzeum Śremskie mieściło się wtedy w ratuszu. Kuba wtedy taki dwuletni chłopczyk był tam z Jerzym Jurgą, ze swoim tatą. Trzydzieści pięć lat minęło i nie wiem jak to się stało, że do tej pory Kuba nie miał u nas żadnej wystawy. Cieszę się bardzo, że udało nam się to zorganizować