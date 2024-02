Czas złożyć PIT w skarbówce. Przekaż 1,5 procenta swojego podatku dla osób i organizacji w Śremie i okolicy. Sprawdź komu możesz pomóc! Katarzyna Baksalary

Pierwsza połowa roku to czas rozliczenia się z podatku. Musi zrobić to każda osoba. Co ważne wypełniając PIT, możemy przekazać 1,5 procent naszego podatku na różne cele. Warto z tego skorzystać, zwłaszcza, że w ten sposób możemy wspierać się lokalnie. Pieniądze mogą bowiem trafić do lokalnej Organizacji Pożytku Publicznego na jej działalność lub na konkretny cel na przykład na leczenie czy rehabilitację konkretnej osoby. W Śremie i okolicach takich organizacji i osób nie brakuje, warto zatem 1,5 procent podatku przekazać lokalnie.