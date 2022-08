Dożynki gminy Śrem. W tym roku Święto Plonów w gminie Śrem w formie mszy świętej dziękczynnej. Tym razem bez zabawy dożynkowej Katarzyna Baksalary

W tym roku w gminie Śrem dożynki odbyły się jedynie w formie mszy świętej. W niedzielę 28 sierpnia w kościele farnym samorządowcy, sołtysi i mieszkańcy gminy Śrem podziękowali za wszystko, co udało się w tym roku zebrać z pól, sadów i ogrodów. Msza święta dziękczynna dożynkowa prowadzona była przez księdza prałata Mariana Bruckiego, dziekana dekanatu śremskiego, który podczas mszy podkreślał, jak ważna jest praca rolników, sadowników i ogrodników, praca wszystkich, którzy dbają o to, by na stole nie zabrakło chleba. Podczas mszy świętej poświęcono wieniec dożynkowy oraz chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbóż, który do poświęcenia zanieśli starości dożynkowi - Karolina Ustasiak i Piotr Błoszyk. Mszę świętą dożynkową gminy Śrem uświetniła Orkiestra Dęta Towarzystwa im. Mariana Zielińskiego.