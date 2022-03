Gmina Śrem: Burmistrz na spotkaniu z sołtysami mówił o pieniądzach na drogi i oświatę w gminie

Podczas spotkania sołtysi dowiedzieli się między innymi, że radni miejscy w trakcie nadchodzącej sesji Rady Miejskiej w Śremie będą głosowali nad zmianami do budżetu gminy. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych wydatki na inwestycje wzrosną do 33 mln złotych. Podczas spotkania w Pyszącej Adam Lewandowski zdradził sołtysom więcej szczegółów.

Najwięcej środków przeznaczymy na drogi publiczne. Jest to kwota 14 milionów złotych. Na terenach wiejskich zostanie zakończona m.in. budowa drogi w Grzymysławiu. Przeznaczamy na to 1,7 mln złotych, żeby już do tego nie wracać. Będzie to cały odcinek aż do drogi wojewódzkiej nr 434