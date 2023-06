Mini zlot sikawek konnych w Żabnie. Już od ośmiu lat wielkopolskie OSP posiadające zabytkowe sikawki konne spotykają się pod Śremem

Zlot zabytkowych sikawek konnych w Żabnie

Grupa rekonstrukcyjna sikawki konnej Żabno-Śrem już od ośmiu lat zaprasza ochotnicze straże pożarne posiadające sikawki na zlot w Żabnie. W tym roku na mini zlot sikawek przybyło wraz z gospodarzami pięć ekip. Jak podkreślają, w znakomitej większości, dbanie o te zabytkowe sprzęty pamiętające często czasy sprzed stu lat, to nie tylko pasja i ciężka praca, ale i dobra zabawa.

Dzięki rozmaitym zlotom i zawodom sikawek konnych udaje się nie tylko sporo dowiedzieć o tych sprzętach, ale również nawiązać znajomości i poznać Polskę i nie tylko. Jak zdradzono w rozmowie z nami, sentyment do sikawek konnych mają szczególnie m.in. Czesi i Słowacy, i właśnie tam przed pandemią odbywało się wiele imprez związanych z sikawkami konnymi.

Wracając jednak do sobotniego zlotu w Żabnie, to oprócz znanych już śremianom i mieszkańców powiatu śremskiego sikawek konnych z Żabna i Małachowa zobaczyć można było między innymi sikawkę konną, z którą zawitali strażacy z OSP Nowinki. Była to najstarsza sikawka konna na tym zlocie.