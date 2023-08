Pątnicza wędrówka wzdłuż brzegu Warty. Ze Śremu do Gogolewa wyruszy kolejna Nadwarciańska Pielgrzymka Śladami Krzyża Świętego

Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie nad Wartą każdego roku gromadzi wiernych ze Śremu i naszego regionu. W sobotę 16 września pątnicy ponownie wyruszą w trasę pieszej „Nadwarciańskiej Pielgrzymki Śladami Krzyża Świętego Śrem-Gogolewo”. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich chętnych i aktywnych pątników, którzy uczestniczą w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej oraz pielgrzymów, którzy po raz pierwszy chcą uczestniczyć w tej duchowej wędrówce.

Wyjdziemy z Mariny Śrem ul.Nadbrzeżna o godz. 5.00. Zapisy sms 516 268 392. Do pokonania będziemy mieli 21,5 kilometra, pielgrzymując wśród przepięknej nadwarciańskiej przyrody, odpoczywając wśród sroczewskich dębów, do Gogolewa dojdziemy ok. godz.10.30