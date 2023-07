Prasówka tygodniowa z 9.07.2023 w Śremie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Niespokojne godziny dla strażaków z powiatu śremskiego. Od piątkowego wieczoru strażacy osiem razy wyjeżdżali do akcji gaśniczych w naszym regionie. Pożary wybuchły m.in. w Wyrzece, Radoszkowie i Mełpinie, gdzie ogień strawił kombajn i część pola.

To był szczególny dzień dla ponad setki żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W sobotni poranek, 8 lipca w śremskim garnizonie wojskowym odbyła się uroczysta przysięga 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych w Śremie.

W Wielkopolsce co kilka dni pojawiają się nowe licytacje komornicze. Można na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w lipcu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po publikacji przez Urząd Miejski w Śremie oficjalnego plakatu zapowiadającego Urodziny Miasta wśród czytelników rozgorzała dyskusja dotycząca lokalizacji tego wydarzenia. Pojawiło się wiele głosów krytykujących pomysł organizacji koncertu na parkingu przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Staszica. Jak do całej sprawy odnieśli się urzędnicy i Śremski Ośrodek Kultury? Mamy odpowiedzi na zadane pytania.

W miejscowości Psarskie koło Śremu oddano do użytku nową ścieżkę rekreacyjno-edukacyjną. Na terenie ścieżki zamontowano nie tylko interaktywne tablice edukacyjne. Powstała również łąka kwietna i zasadzono ponad 400 roślin. Zobaczcie jak prezentuje się nowa inwestycja w podśremskim sołectwie!

W piątkowe popołudnie, 7 lipca strażacy odebrali zgłoszenie o pożarze w Dolsku. W ogniu stanęła drewniana stodoła. Do akcji skierowano liczne zastępy straży pożarnej z terenu powiatu śremskiego. Ogień pochłonął cały budynek.

Przed nami kolejny weekend z wydarzeniami i imprezami w Śremie i okolicach. W dniach 8-9 lipca mieszkańcy naszego regionu będą bawić się podczas kolejnych festynów, a Muzeum Śremskie zaprasza w swoje progi na wyjątkowy wernisaż. Z kolei Śremski Ośrodek Kultury zaprasza w niedzielne popołudnie najmłodszych mieszkańców miasta i okolicy do wspólnej zabawy.

Osobowe auto zderzyło się z samochodem ciężarowym na drodze wojewódzkiej nr 434. Jedna osoba trafiła do szpitala. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.

Ostatnie prace wokół hali widowiskowo-sportowej w Książu Wielkopolskim. Przy obiekcie zadbano również o zieleń i roślinność. To jedno z końcowych zadań przy realizacji największej inwestycji w gminie, która w najbliższym czasie ma zostać oficjalnie otwarta dla mieszkańców.

Niebezpieczne zdarzenie na skrzyżowaniu ulicy Farnej z ulicą Parkową w Śremie. W czwartek, 6 lipca doszło tam do potrącenia motorowerzysty przez samochód osobowy. Okazało się, że kierujący jednośladem mieszkaniec Śremu prowadził swój pojazd na tzw. “podwójnym gazie”.

Nie błonia przy ulicy Piłsudskiego na wjeździe do Śremu od strony Poznania, a ... parking u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Staszica będzie miejscem koncertu z okazji Urodzin Miasta w ramach trasy koncertowej stacji radiowej RMF MAXX. Jak się okazało ta informacja o lokalizacji wydarzenia na parkingu nie spotkała się z pozytywnem odbiorem ze strony śremian.

Wybór sali weselnej to pierwszy i najważniejszy krok w planowaniu wspólnej drogi przez narzeczonych. Przygotowaliśmy dla Was zbiór najpiękniejszych miejsc w których nie tylko dobrze zjecie i wybawicie się, ale również zorganizujecie niezapomniany ślub w plenerze. Zapraszamy do zapoznania się z galerią.