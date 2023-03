Prasówka z całego tygodnia 26.03.2023 w Śremie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Śremu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „MEMY o wielkopolskich miastach! Zobacz najśmieszniejsze MEMY o Poznaniu, Gnieźnie czy Kaliszu!”?

Przegląd tygodnia: Śrem, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 MEMY o wielkopolskich miastach! Zobacz najśmieszniejsze MEMY o Poznaniu, Gnieźnie czy Kaliszu! Internauci śmieją się z wielkopolskich miast! Jesteś ciekawy, co bawi ich najbardziej? Sprawdź solidną porcję MEMÓW na temat miast w Wielkopolsce. Zebraliśmy te najlepsze i umieściliśmy w naszej galerii. Który z nich jest najśmieszniejszy? Oceń sam! 📢 Wielkopolski Dogtrekking na Łęgach pod Śremem. Psia impreza w Mechlinie ponownie okazała się sukcesem Wielkopolski Dogtrekking na Łęgach w Mechlinie już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń w Śremie i okolicach. W tym roku po raz siódmy wielbiciele psów i odkrywania wraz z nimi nowych ciekawych miejsc stanęli na starcie psiej imprezy pod Śremem. Śmiało można powiedzieć, że tegoroczna edycja Wielkopolskiego Dogtrekkingu na Łęgach w Mechlinie okazała się sukcesem.

📢 Oto 18 miast w Wielkopolsce, w których jeżdżą najstarsze samochody. Zobaczcie, ile mają lat [26.03.2023] W tych miastach w Wielkopolsce jeżdżą najstarsze samochody. Polacy mają jedne z najstarszych samochodów w Europie. Średni wiek samochodu wynosi u nas 13,6 lat. Zajmujemy pod tym względem 17. miejsce na naszym kontynencie. Okazuje się jednak, że są w Wielkopolsce miasta, w których szacowany średni wiek aut jest jeszcze wyższy. Zobaczcie, w jakich miastach jeżdżą najstarsze samochody w województwie wielkopolskim.

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Śrem: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Okrągły jubileusz Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie. Nasi rzemieślnicy świętowali 70-lecie istnienia swojej organizacji [zdjęcia] To wyjątkowy dzień dla rzemieślników ze Śremu i naszego regionu. W sobotnie przedpołudnie, 25 marca w siedzibie śremskiego Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie z okazji 70-lecia organizacji. Była to również okazja do zorganizowania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

📢 Sołtysi gminy Śrem spotkali się w Śremskim Sporcie. W ten sposób świętowano Dzień Sołtysa W piątek 25 marca sołtysi z gminy Śrem spotkali się, aby wspólnie świętować Dzień Sołtysa. W spotkaniu, które odbyło się w kawiarni na terenie Śremskiego Sportu, uczestniczył burmistrz Adam Lewandowski oraz pracownicy śremskiego urzędu miejskiego m.in. Robert Mielcarek. Były kwiaty, upominki i podziękowania dla sołtysów za codzienną pracę. 📢 Wyjątkowy jubileusz mieszkanki gminy Śrem. Pani Helena Szymanowska świętowała 100. urodziny Piękny jubileusz obchodziła w tym tygodniu mieszkanka mieszkanka gminy Śrem. W piątek 24 marca br., Helena Szymanowska świętowała swoje 100. urodziny. 📢 Kiermasz wielkanocny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie. Piękne rękodzieło cieszy się ponownie ogromnym zainteresowaniem [zdjęcia] Tradycyjnie przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi Warsztat Terapii Zajęciowej zaprosił mieszkańców na świąteczny kiermasz. Piękne świąteczne dekoracje, kartki i ozdoby to dzieło podopiecznych śremskiego WTZ, którzy samodzielnie przygotowali to przepiękne rękodzieło. Jak zawsze produkty cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony kupujących. W tym roku przygotowano też nowość.

📢 Pożar w Śremie! Rodzina z czwórką dzieci straciła dach nad głową. Ruszyła pomoc dla pogorzelców z ulicy Kolejowej [zdjęcia, film] Pożar przy ulicy Kolejowej w Śremie. W piątek 24 marca ogień pojawił się w budynku mieszkalnym. Mieszkańcy ewakuowali się przed przyjazdem służb ratunkowych. Rodzina z czwórką dzieci straciła dach nad głową. 📢 Śremscy policjanci zapraszają rowerzystów do akcji znakowania jednośladów. Kiedy w naszym mieście będzie można zabezpieczyć swój rower? Komenda Powiatowa Policji w Śremie zaprasza wszystkich rowerzystów do akcji znakowania swoich jednośladów. To dodatkowe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą, które jest wykonywane metodą grawera. Wykorzystuje się do tego znakowarki mikropunktowej. Policjanci zapraszają właścicieli rowerów w ostatnim tygodniu marca.

📢 Kościan Fight Night z udziałem naszych! Wiktor Walerowicz i Kamil Duszyński stoczyli swoje walki podczas sobotniej gali sportów walki W miniony weekend reprezentanci Śremskiego Klubu Bokserskiego Warta i Strefy Walki Śremski Sport wystąpili podczas Gali Kościan Fight Night. Swoje walki stoczyli Wiktor Walerowicz i Kamil Duszyński. Jak poszło naszym zawodnikom podczas tego wydarzenia?

📢 O wielkanocnych dynguśnikach w Muzeum Śremskim. Warsztaty dla dzieci o świątecznych zwyczajach i nie tylko Przed Wielkanocą Muzeum Śremskie zaprosiło dzieci do udziału w warsztatach na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Odwiedziliśmy śremskie muzeum z aparatem i sprawdziliśmy, jak wyglądają te przedświąteczne zajęcia. Uczestnikami warsztatów byli wówczas uczniowie trzeciej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. Zobaczcie, jak było! 📢 Kierowca rozminął się z prawdą, tłumacząc się z kolizji w Śremie. Wątpliwości rozwiał monitoring. Sprawca otrzymał słony mandat Dotkliwym mandatem zakończyła się sprawa kolizji, do której doszło w minionym tygodniu. Najistotniejsze jednak w całej sprawie jest nie to, że sprawca został ukarany, a to, że wyjaśniając policji, co się dokładnie stało, rozminął się z prawdą. Wszelkie wątpliwości rozwiał monitoring. 📢 Największa inwestycja gminy Książ Wielkopolski na ukończeniu. Podejrzeliśmy, jak wygląda sala widowiskowo-sportowa wewnątrz Sala widowiskowo-sportowa w Książu Wielkopolskim to największa inwestycja w tej gminie od lat. Niewiele brakuje do ukończenia tej budowy. Trwają prace wykończeniowe, na budowie powoli pojawiają się również ci, którzy będą decydować o odbiorach. Podejrzeliśmy, jak ksiąska sala widowiskowo-sportowa prezentuje się od środka.

📢 Muzeum Zamek w Gołuchowie po remoncie. Obiekt znów jest dostępny dla zwiedzających Muzeum Zamek w Gołuchowie znów jest dostępne dla zwiedzających. Trwające blisko rok prace, które objęły wymianę i renowację okien oraz drzwi, dobiegły końca.

📢 Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego w 2023 roku. To tylko dwa elementy Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego to tylko dwa elementy. Nie każdy kierowca potrafi je jednak wymienić. Za ich brak grozi mandat. 📢 Kamera Google Street View w Śremie. Samochód Google znów podglądał Śrem i jego mieszkańców Samochód Google co jakiś czas przejeżdża przez kolejne miejscowości. W Śremie był w 2021 roku. Sprawdziliśmy, co widział. Okazuje się, że na "fotki" zrobione kamerą Google Street View załapało się sporo śremian. Sprawdź, może jesteś na zdjęciu.

📢 Seniorzy ze Śremu powitali wiosnę w amfiteatrze nad Jeziorem Grzymisławskim. Zobaczcie, jak było! Pierwszy dzień wiosny seniorzy ze Śremu przywitali jak zwykle na świeżym powietrzu. Tym razem spotkali się nad jeziorem Grzymisłwaskim. Wydarzenie związane ze świętowaniem nadejścia wiosny seniorzy obchodzili w amfiteatrze. Zobaczcie, jak było! 📢 "Kobieta idealna" w Muzeum Śremskim z nowym terminem. Sprawdź, co z już kupionymi biletami na spektakl "Kobieta idealna", to kolejna teatralna propozycja Muzeum Śremskiego. Spektakl miał odbyć się w Śremie 26 marca, jednak ze względu na przewidziane okoliczności termin uległ zmianie. Sprawdź, kiedy aktorzy zagrają w Śremie i co z już kupionymi biletami. 📢 Z piekła do nieba! Grający w dziesiątkę UKS Śrem z kompletem punktów w derbach powiatu Piłkarska wiosna w naszym regionie ruszyła pełną parą! Do rywalizacji o ligowe punkty wróciły zespoły ze Śremu i okolic, a na dzień dobry byliśmy świadkami derbowego starcia w rozgrywkach czwartej grupy Red Box Klasy Okręgowej. Do Dolska na starcie z miejscowym Zawiszą zawitał śremski UKS.

📢 "Na podwójnym gazie" na obwodnicy. Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez śremską policję Nie po raz pierwszy prowadził na “podwójnym gazie”. Śremscy policjanci zatrzymali na obwodnicy miasta nietrzeźwego mieszkańca powiatu średzkiego, który kierował swoim pojazdem. Nie dość, że już wcześniej był notowany za jazdę pod wpływem alkoholu to na dodatek ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!