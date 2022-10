Śremskie Wodociągi oszczędzają. W lewobrzeżnym Śremie w nocy będzie mniejsze ciśnienie wody w kranach

Śremskie Wodociągi muszą oszczędzać. Mają na to pomysł

Do tej pory wniosek złożony przez śremską spółkę nie został rozpatrzony pozytywnie. Śremskie Wodociągi odwołały się co prawda od negatywnego rozpatrzenia ich wniosku i zostanie on ponownie rozpatrzony, jednak w związku z ciągłym wzrostem cen m.in. prądu (szacuje się, że dla śremskiej spółki w roku 2022 jest to wzrost prawie czterokrotny w porównaniu do roku 2021) spółka jest zmuszona szukać kolejnych oszczędności.

Do tej pory zrezygnowała z inwestycji zaplanowanych na ten rok [m.in. przecisk pod rzeką Wartą - przyp. red.], teraz będzie zmniejszać ciśnienie wody w kranie w godzinach nocnych, czyli wtedy, kiedy jej zużycie jest najmniejsze.